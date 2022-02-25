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В танкер-химовоз с российским экипажем в нейтральных водах Черного моря попал снаряд

25 февраля 2022 19:24
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На борту вспыхнул пожар, состоящий из десяти человек экипаж покинул судно в спасательных жилетах.

Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Об этом сообщило в пятницу Морское агентство Молдавии, передает ТАСС.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом с неизвестного направления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки уничтожены, состоящий из десяти человек экипаж покинул судно в спасательных жилетах.

"Благодаря проведенной украинскими властями спасательной операции члены экипажа были спасены. Два человека находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в Морском агентстве Молдавии.

 

Фото:   pixabay

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