В Сызранском районе в ДТП пострадали две женщины

160

15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено, 1 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Одно из ДТП произошло в 18:50 в Сызранском районе Самарской области. Женщина-водитель 1991 года рождения (ранее к административной ответственности не привлекалась), управляя автомобилем «LADA Priora», двигалась по автодороге М5 Урал со стороны г. Пенза в направлении г. Самара.

На 880 км трассы водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с транспортным средством «Scania», осуществлявшим перевозку груза в составе с полуприцепом под управлением водителя 1987 года рождения (с начала 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), который двигался навстречу по своей полосе. В результате ДТП телесные повреждения получили 30-летняя женщина-водитель (от госпитализации отказалась) и 29-летняя женщина-пассажир отечественной легковушки, которая была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «LADA Priora» отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.