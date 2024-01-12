В Сызранском районе после пожара в доме обнаружены тела пенсионерки и ее сына

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Следственным отделом по городу Сызрани организована доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара женщины и мужчины, без признаков жизни

Сегодня 16:42

В ночь с 11 на 12 января 2024 года, в жилом доме, расположенном по улице Полевой в Сызранском районе, после тушения обнаружены тела женщины 1951 года рождения и ее сына 1977 года рождения, без признаков жизни. По первоначальным данным, причиной смерти послужило отравление продуктами горения. По предварительным данным пожар произошел из-за неисправности электрической проводки.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Назначены судебно-медицинские экспертизы, пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО