В Сызранском районе на трассе столкнулись два грузовика «ДАФ»

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14 января около 14:00 на 870 км автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Прибывшие полицейские оцепили место ДТП и обеспечивают безопасность движения на данном участке дороги.

По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом-цистерной (52 регион) , двигаясь в направлении Москвы, допустил занос полуприцепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «ДАФ» с полуприцепом-цистерной (73 регион). От удара полуприцеп-цистерна автомобиля «ДАФ» (52 региона) опрокинулась.

В результате опрокидывания цистерны произошел разлив (содержимое уточняется). Водитель автомобиля ДАФ (73 регион) погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте дорожной аварии продолжают работать сотрудники органов внутренних дел.

Приняты меры к ликвидации разлива.

Полицейские проводят по факту ДТП проверку, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области