В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 1 октября 2025 года в 18:00 час. на территории Сызранского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes с полуприцепом, на 920 км автомобильной дороги М-5 «Урал» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, под управлением водителя 1981 года рождения.

Автомобиль Mercedes совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель госпитализирован.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Сотрудниками Госавтоинспекции по данному ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО