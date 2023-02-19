В Сызранском районе ищут мужчину

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Сотрудники ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений», разыскивается Горин Алексей 1991 года рождения, житель села Трубетчино Сызранского района.

Данный гражданин Сызранским районным судом был осужден за кражу и проигнорировал решение суда, согласно которому после отбытия наказания в марте 2022 года ему необходимо было встать на административный надзор в отдел полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское». Сотрудники полиции опросили родственников, соседей и возможных очевидцев с целью получения информации о разыскиваемом, направили задания по розыску поднадзорного в территориальные органы МВД России на районном уровне, где указанное лицо имеет родственные, дружеские и иные связи и где наиболее вероятно его появление.

Приметы: на вид 30 лет, рост 160-163 см, худощавого телосложения, волосы светло – русые, глаза большие, голубые, нос прямой.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- (8464) 33-38-66, 8 -(8464) 98-46-02 либо 102. Конфиденциальность гарантирована.