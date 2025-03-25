В сызранском магазине рабочий обокрал коллегу

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В полицию Сызрани за помощью обратилась местная жительница 1984 года рождения. Женщина заявила о краже 65 000 рублей из шкафчика на работе.

В ходе опроса заявителя сотрудники полиции выяснили, что женщина трудится продавцом в одном из сетевых магазинов, расположенных на улице Лазо в Сызрани. Накануне происшествия она заняла крупную сумму денег на ремонт машины мужа. Придя на работу личные вещи, в том числе и кошелек с деньгами, женщина убрала в шкафчик и закрыла на ключ. После окончания рабочей смены она обнаружила пропажу наличности и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, провели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили сотрудников магазина.

Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению может быть причастен разнорабочий 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в совершении противоправного деяния признался, раскаялся, пообещал возместить ущерб потерпевшей и сообщил оперуполномоченным, что ему не составило труда дважды вскрыть шкафчик коллеги. В одну смену он забрал из кошелька 30 000 рублей, а когда понял, что остался незамеченным, на следующий день забрал ещё 35 000 рублей. Со слов местного жителя деньги он потратил на развлечения.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.