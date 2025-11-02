В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  

129

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоиспекции следует, что сегодня утром 22-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по улице Володарского в направлении ул. Кирова в Сызрани.

В пути следования наехал на препятствие (железобетонный блок), после чего продолжил движение в прямом направлении и допустил съезд в яму, образовавшуюся в связи с проведением ремонтных работ.

Водитель получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО