В Сызрани задержали таксиста с поддельными правами

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В сентябре прошлого года, в ходе административной процедуры водитель 1998 года рождения предъявил сотрудникам ДПС ОР ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнение в его подлинности: персональные данные задержанного значительно отличались от указанных в базе данных ГИБДД.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

Результаты исследования подтвердили признаки подделки водительского удостоверения и установили, что документ выполнен способом цветной струйной и электрофотографической печати.

По данным полицейских, сызранец ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за совершение пособничества в приобретении водительского удостоверения его другом. Мужчина пояснил полицейским, что прошел обучение, но не смог сдать экзамен на право управления транспортным средством, поэтому за 25 000 рублей заказал документ через сеть Интернет, и, используя его с апреля 2023 начал работать в такси.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». На данный момент его расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.