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В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых

15 августа 2023 13:51
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В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых

 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ноябре 2022 года. Водитель - женщина 2001 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Lada Kalina, осуществляя движение, не снизила скорость и в районе дома №28 по пр. Гагарина 28 совершила наезд на пешехода 1980 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место ДТП сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, зафиксировали место происшествия, а также дорожные условия и обстоятельства произошедшего. С места ДТП пострадавший пешеход был доставлен в больницу, где в последующем от полученных травм скончался.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено уголовное дело.  Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ходе расследования должностными лицами был проведен полный комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают водителям и пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

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