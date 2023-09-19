93

В Сызрани водитель сбил на переходе ребенка и скрылся с места ДТП. Ведется розыск нарушителя.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки установлено, что 19 сентября неустановленный водитель, предположительно, управляя автомобилем Лада Гранта черного цвета, двигаясь по ул.Урицкого в районе дома № 90 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся.

В последствии несовершеннолетний в сопровождении матери обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции просят очевидцев данного ДТП или лиц, обладающих какой-либо информацией о происшествии, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО