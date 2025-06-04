В Сызрани сотрудники ППСП задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

155

В полицию поступила информация об объявлении 35-летней сызранки, в федеральный розыск за уклонение от получения предписания самостоятельного следования в колонию поселения. Ориентировку с приметами разыскиваемой направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы разыскиваемой так же были доведены на ежедневном инструктаже заступающих на дежурство нарядов отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское».

В конце мая текущего года, в ходе патрулирования, сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» сержант полиции Ислам Тамоян и сержант полиции Виктория Рябова, заметили женщину, по приметам схожую с разыскиваемой злоумышленницей.

Полицейские задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанную по учетам, полицейские выяснили, что 35 летняя жительница Сызрани разыскивается городским судом по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей» и объявлена в федеральный розыск УФСИН по Самарской области за уклонение от получения предписания самостоятельного следования в колонию поселения.

Сызранские полицейские связались с инициатором розыска и передали им задержанную.