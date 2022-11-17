В Сызрани прокуратура требует от муниципалитета отремонтировать остановки общественного транспорта

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Прокуратурой города Сызрани в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что органами местного самоуправления не приняты меры по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта по ул. Победы, а также всех остановок общественного транспорта в районах Кашпир и Рудник.

У автопавильонов повреждены стены и крыши, имеются множественные следы вандализма, не размещена информация о расписании и маршрутах движения автобусов регулярных пассажирских маршрутных перевозок.

По выявленным нарушениям законодательства в сфере пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения прокуратурой города в Сызранский городской суд направлены 4 исковых заявления о приведении остановок общественного транспорта в нормативное состояние.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.