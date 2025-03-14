В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступила информация о гражданине, находящемся в федеральном розыске и следует пассажирским поездом сообщением «Москва – Орск».

При прибытии поезда на станцию Сызрань-1 транспортными полицейскими задержан и доставлен в дежурную часть 29-летний мужчина. Установлено, что уроженец Сызранского района Самарской области находится в федеральном розыске за УФСИН России по Белгородской области по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Также установлено, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Нарушитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц МУ МВД России «Сызранское».

Информация передана инициатору розыска.