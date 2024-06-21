В Сызрани на Волге утонул мужчина

Сегодня в 07.13 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины 1960 года рождения из реки Волга в городе Сызрани. Погибшего мужчину обнаружили в неустановленном месте для купания.
МЧС России предупреждает:
Выбирай для купания оборудованные пляжи, а не просто берег водоёма
Не употребляй алкоголь, отдыхая у воды
Оцени состояние своего здоровья прежде чем войти в воду
Следи за детьми
Безопасность начинается с тебя!
Фото ПСС Самарской области