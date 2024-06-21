В Сызрани на Волге утонул мужчина

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Сегодня в 07.13 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины 1960 года рождения из реки Волга в городе Сызрани. Погибшего мужчину обнаружили в неустановленном месте для купания.



МЧС России предупреждает:



Выбирай для купания оборудованные пляжи, а не просто берег водоёма

Не употребляй алкоголь, отдыхая у воды

Оцени состояние своего здоровья прежде чем войти в воду

Следи за детьми



Безопасность начинается с тебя!



Фото ПСС Самарской области