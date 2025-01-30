В Сызрани мать двух детей выпила и решила покататься, не имея прав

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В октябре прошлого года в ночное время, находясь на маршруте патрулирования в районе Образцовской площадки Сызрани, экипаж ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль Lada Priora. При этом госавтоинспекторам показалось странным, что женщина - водитель пытается перелезть со своего сиденья на переднее пассажирское, в котором находилась девушка. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, местная жительница пояснила, что документов при себе не имеет. Инспекторы сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи, что указывало на нахождение её в алкогольном опьянении. Водителя отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что в 2023 году 34-летняя жительница Сызрани привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того полицейские установили: согласно информационным базам Госавтоинспекции, водительское удостоверение женщине не выдавалось.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ, злоумышленница призналась полицейским, что попросила у сожителя ключи от машины, чтобы поболтать с подружкой в спокойной обстановке. Мужчина в это время присматривал за её двумя несовершеннолетними детьми и не подозревал, что «девичьи посиделки» закончатся распитием спиртных напитков и ночными катаниями на его автомобиле.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.