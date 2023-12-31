В Сызрани иномарка сбила женщину

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30 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

В Сызрани в 19:20 водитель 1974 г.р., управляя автомашиной OPEL Vectra, , двигаясь по ул. Красильникова со стороны ул. Ульяновское шоссе в направлении ул. пер. Степной, в районе дома №38 г. Сызрани, не выполнил требование ПДД РФ, уступить дорогу пешеходу пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего совершил наезд на пешехода – женщину 1990 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлен в лечебное учреждение, ей назначено стационарное лечение.