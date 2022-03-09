В Сызрани двое мужчин угнали автомобиль и не могли определиться, что с ним делать

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Из гаража в Юго-Западном районе Сызрани пропал автомобиль «ВАЗ 21074» 2008 года выпуска, не оборудованный системой сигнализации.

Хозяин авто рассказал, что ключи оставлял в замке зажигания, а документы – в бардачке автомобиля. В багажнике потерпевший хранил строительные инструменты.

"Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного и пункты приёма металла. В одном из ломбардов был обнаружен пропавший вместе с машиной инструмент. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников – 33-летнего ранее неоднократно судимого за кражу, умышленное уничтожение чужого имущества сызранца и его не судимого 26 – летнего сообщника и задержали мужчин на территории города. Автомобиль без каких-либо повреждений, полицейские обнаружили на одной из улиц города", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Подозреваемые пояснили, что не пришли к единому мнению, что делать с похищенным: разобрать и продать на запчасти, либо оставить себе и пользоваться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

Фото: ГУ МВД СО