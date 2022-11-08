В Сызрани автомобиль Лада Калина сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

36

8 ноября, днем, водитель, управляя автомобилем Лада Калина, следуя по улице Ульяновской в Сызрани, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшая с места ДТП госпитализирована.



ОГИБДД Сызрани напоминает: пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.



Водителям необходимо обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО