В сумке летевшей из России китаянки нашли 1,5-метровый ковер из шкуры медведя

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В дорожной сумке вылетающей из Иркутска жительницы Китая обнаружили полутораметровый ковер из шкуры медведя. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что нарушительница вылетала из аэропорта российского города в Монголию. Женщина пояснила, что найденное в ее личных вещах изделие было куплено в качестве сувенира.

При этом документов на ковер из натуральной шкуры бурого медведя с головой, лапами, хвостом и когтями у нее не оказалось. «Экспертиза показала, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела против иностранки за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений, пишет Лента.

Фото: pxhere.com