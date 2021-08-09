В Ставропольском районе установлен карантин по бешенству

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В селе Кирилловка на территории частного подсобного хозяйства обнаружили заразившееся животное, вследствие чего были незамедлительно приняты меры по предотвращению распространения бешенства - сообщили в KP.RU.

В Ставропольском районе Самарской области снова ввели карантин по бешенству, на этот раз в селе Кирилловка на улице Гагарина. Соответствующее постановление губернатора было опубликовано на сайте регионального правительства.

Карантин введен на территории частного подсобного хозяйства. Теперь посещение запрещено всем, кроме персонала, не разрешается ввозить и вывозить восприимчивых к заражению животных, а также проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, склонных к заражению.

Карантин может быть снят только через 60 суток после истребления последнего животного, которое подозревают в заражении.