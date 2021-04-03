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В Ставропольском районе Тольятти мужчина провалился в промоину на Волге

3 апреля 2021 22:26
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Мужчине удалось выбраться на прочный лед, но все его вещи утонули и от сильного переохлаждения самостоятельно передвигаться он не мог.

3 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти доставили на спасательную станцию провалившегося под лед 63-летнего мужчину.

О том, на Волге около ЖК «Золотой берег» (в трех километрах от берега) провалился в промоину человек сообщили очевидцы. 

"В 17:51 к пострадавшему был направлен аэроглиссер «Патруль». К моменту прибытия спасателей мужчине удалось самостоятельно выбраться на прочный лед, но все его вещи утонули. От сильного переохлаждения самостоятельно передвигаться он не мог", -  рассказали в пресс-службе ПСС СО.

Через час пострадавшего доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации.

В этот раз спасателям удалось предотвратить трагедию.

Выход на лед запрещен! Берегите свою жизнь!

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