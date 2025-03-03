В Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное легковой автомобиль врезался в столб 

3 марта спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти проводили спасательные работы в Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное.
Около ЖК «Ладья Благополучия» водитель легкового автомобиля врезался в световую опору.
Кузов автомобиля получил значительные повреждения, а водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
Для проведения работ по деблокированию пострадавшего на место происшествия были направлены спасатели ПСО города Тольятти.
Используя гидравлические кусачки и разжим, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО