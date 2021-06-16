В Ставропольском районе грузовик сбил мотоциклиста

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15 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 08:00 в Ставропольском районе с. Русская Борковка. Мужчина 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем, при начале движения с правой обочины, от ул. Кооперативной в направлении ул. Калинина, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом, под управлением водителя 1993 года рождения. В результате ДТП пострадавшему водителю мотоцикла было назначено амбулаторное лечение.