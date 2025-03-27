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Что бы добраться до пострадавших спасателям пришлось идти в водолазных костюмах через реку около 140 метров. Спасатели, ломая тонкий лед и постоянно проваливаясь, прокладывали дорогу к месту происшествия.
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В старом русле реки Самара, около Кировского моста две женщины провалились в промоину

27 марта 2025 20:30
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Что бы добраться до пострадавших спасателям пришлось идти в водолазных костюмах через реку около 140 метров. Спасатели, ломая тонкий лед и постоянно проваливаясь, прокладывали дорогу к месту происшествия.

26 марта в Кировском районе, в старом русле реки Самара, около Кировского моста две женщины переправлялись через реку и провалились в промоину. Выбраться из промоины у них не получилось. Оставалось только держаться за край промоины и ждать помощи.

Вызов в спасательную службу поступил в 12.36. Для оказания помощи к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

Что бы добраться до пострадавших спасателям пришлось идти в водолазных костюмах через реку около 140 метров. Спасатели, ломая тонкий лед и постоянно проваливаясь, прокладывали дорогу к месту происшествия.

Добравшись до пострадавших, спасатели помогли им выбраться из промоины и добраться до берега ближайшего острова.

Женщины получили сильное переохлаждение и передвигаться самостоятельно не могли. Спасатели переправили на остров надувную лодку и доставили пострадавших через протоку на берег. Затем на мягких носилках подняли пострадавших к трассе и передали врачам скорой медицинской помощи.

В 13.41 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и не выходить на акватории водоемов, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: Самара

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