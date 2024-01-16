В Смышляевке в попутном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили

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16 января в поселке Смышляевка Волжского района в попутном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В результате деформации кузова легкового автомобиля двери оказались заблокированы. В салоне находились два человека. Водителю и пассажиру требовалась медицинская помощь.

Ввызов приняли спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Используя аварийно-спасательный инструмент спасатели деблокировали пострадавших и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО