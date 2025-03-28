В сети магазинов "Светофор" насчитали 34 миллиона нарушений

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В сети дискаунтеров "Светофор" за последние два года выявили 34 миллиона нарушений, включая просроченные товары и отсутствие маркировки на бутылках с питьевой водой. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки товаров "Честный знак".

Большая часть нарушений – 23,2 миллиона – связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 миллиона – попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, прежде всего питьевой воды.

Также зафиксированы свыше 2,2 миллионов случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, в первую очередь молочной продукции. ЦРПТ зарегистрировал более 1 миллиона случаев нарушений при продаже пива.

В пресс-службе "Светофора" заявили, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. У компании есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров.

Глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко в интервью РБК рассказала, что со 2 по 16 апреля пройдет очередная проверка Россельхознадзора, которая коснется всех торговых точек сети "Светофор" в Москве и Московской области. После предыдущей, прошедшей по всей стране зимой, была остановлена работа 76 торговых точек, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com