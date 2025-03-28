Я нашел ошибку
Главные новости:
С установлением теплой погоды возрастает риск несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
С установлением теплой погоды возрастает риск несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон
В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров
В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров
Самарчанку обманул мошенник, представившись одноклассником
Самарчанку обманул мошенник, представившись одноклассником
Тольяттинец освободил самовольно занятый участок земли после вмешательства судебных приставов
Тольяттинец освободил самовольно занятый участок земли после вмешательства судебных приставов
Горела трава: в Октябрьске огонь охватил 900 квадратных метров
Горела трава: в Октябрьске огонь охватил 900 квадратных метров
Полиция Великобритании смогла раскрыть покушение на убийство с помощью iPad mini, пролежавшего в реке 5 лет
Полиция Великобритании смогла раскрыть покушение на убийство с помощью iPad mini, пролежавшего в реке 5 лет
В сети магазинов "Светофор" насчитали 34 миллиона нарушений
В сети магазинов "Светофор" насчитали 34 миллиона нарушений
Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России
Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.83
-0.38
EUR 90.54
-1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В сети магазинов "Светофор" насчитали 34 миллиона нарушений

28 марта 2025 10:57
89
В сети магазинов "Светофор" насчитали 34 миллиона нарушений

В сети дискаунтеров "Светофор" за последние два года выявили 34 миллиона нарушений, включая просроченные товары и отсутствие маркировки на бутылках с питьевой водой. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки товаров "Честный знак".

Большая часть нарушений – 23,2 миллиона – связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 миллиона – попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, прежде всего питьевой воды.

Также зафиксированы свыше 2,2 миллионов случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, в первую очередь молочной продукции. ЦРПТ зарегистрировал более 1 миллиона случаев нарушений при продаже пива.

В пресс-службе "Светофора" заявили, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. У компании есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров.

Глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко в интервью РБК рассказала, что со 2 по 16 апреля пройдет очередная проверка Россельхознадзора, которая коснется всех торговых точек сети "Светофор" в Москве и Московской области. После предыдущей, прошедшей по всей стране зимой, была остановлена работа 76 торговых точек, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
28 марта 2025  10:06
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
156
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
451
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
363
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
394
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
718
Весь список