В Сергиевске в частном доме обнаружены тела трёх человек

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27 февраля в доме, расположенном в н.п. Сергиевск Самарской области обнаружены тела трёх человек, без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин, 1963 года рождения.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, назначены все необходимые исследования, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ Самарской области