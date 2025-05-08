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В селе в Самарской области на пожаре погибли три человека

8 мая 2025 11:18
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В селе в Самарской области на пожаре погибли три человека

Экстренные службы Самарской области отработали срочный вызов. Вечером в среду, 8 мая, в селе Старый Аманак Похвистневского района произошел пожар.

«На место происшествия были направлены пожарные расчет ПСЧ № 102, 103 и добровольная пожарная команда сельского поселения Старый Аманак. По прибытии на место было установлено, что горит частный жилой дом на площади 60 квадратных метров», — сообщили представители ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Сгоревший дом находится на улице Чапаева.

Как добавили их коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось полностью ликвидировать в 22:10. На месте работали 37 сотрудников экстренных служб и 15 спецмашин.

К сожалению, в результате пожара погибло три пожилых человека. Их личности предстоит установить. Также необходимо будет выяснить причину возгорания. Этим будут заниматься дознаватели МЧС России, пишет 63.ру.

Теги: Пожар

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