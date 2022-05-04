В селе Кошки Самарской области в ДТП пострадали четверо

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Еще одно ДТП 3 мая произошло в селе Кошки. В 23:43 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Лада Веста, двигался по автодороге Кошки - Большая Романовка - Ерандаево – Андреевка-граница Татарстана и на 0 км 153 метре допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП водителя автомобиля ВАЗ-21093 и 3 пассажиров доставили медицинское учреждение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.