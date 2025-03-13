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В Саратовской области перевернулся автобус с детьми-спортсменами

13 марта 2025 11:16
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В Саратовской области перевернулся автобус с детьми-спортсменами

Автобус Mercedes Benz съехал с дороги и перевернулся в Саратовской области, в результате чего получили травмы и были госпитализированы четверо несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале, пишет РБК.

ДТП произошло в 6:20 в Пугачевском районе области, на 20-м км автодороги Балаково — Духовницк — Пугачев, близ села Красная Речка. За рулем находился мужчина,1963 года рождения.

Микроавтобус вез на соревнования в Самарскую область 12 балаковских спортсменов, тренера и сопровождающего, рассказал глава Балаковского района Сергей Барулин. По предварительным данным, четверо пострадавших получили незначительные ушибы, уточнил он.

 

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