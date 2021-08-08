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В самарском Волгаре тушили крупный пожар в квартире

8 августа 2021 13:51
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В самарском Волгаре тушили крупный пожар в квартире

Рано утром около 8:00 в воскресенье 8 августа жители микрорайона «Волгарь» проснулись от запаха гари и звука сирен. В одной из многоэтажек, по адресу ул. Осетинская, 2, произошел пожар.

Языки пламени и густой черный дым охватили сразу несколько этажей. По словам очевидцев первой загорелась квартира на 6 этаже, где, как отмечают соседи, была обустроена инфракрасная сауна.

Однако огонь распространялся стремительно и, судя по кадрам, перебросился вверх на несколько пролетов.

Пожарные прибыли на место оперативно. В тушении была задействована механическая лестница, так как пламя поднималось все выше и выше. По словам местных жителей, пожар захватил квартиры с 6 по 8 этаж, а нижние четыре этажа оказались залиты водой.

Среди людей погибших нет, одному мужчине потребовалась госпитализация - надышался угарным газом. Кадры из квартиры, где начался пожар напоминают картину из фильма ужасов. Комнаты выгорели полностью. Среди обуглившихся элементов мебели с трудом можно узнать кухонный гарнитур и спальню.

Ликвидировать возгорание удалось в 9:00. Официальная причина пожара еще не названа, её предстоит выяснить специалистам, пишет ГТРК Самара. 

Фото: скрин видео ВК/Яна Сафонова

Теги: "Волгарь" пожар

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