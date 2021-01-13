В самарской Зубчаниновке из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Чекистов

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Очевидцы сообщают, что вода начала течь еще 9 января.

Ранее сообщалось, что в Зубчаниновке на пересечении улицы Чекистов и Грибоедова произошла коммунальная авария, которая полностью парализовала движение транспорта в обе стороны. На место прибыли сотрудники РКС-Самара для устранения аварии на водопроводе.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что на время проведения работ коммунальной службы на месте прорыва водопровода, временно будет ограничено движение всех видов транспорта на улице Чекистов, от Аэропортовского шоссе и до улицы Транзитная.

Вблизи аварийного участка в жилых домах была отключена система водоснабжения, до окончания ремонтных работ. Для местных жителей организован бойлер с водой, пишет SAMARA.KP.RU.