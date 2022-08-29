В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля

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В эти выходные на полуострове Копылово в Тольятти было «весело». Там попытались утопиться сразу три авто: «Ниссан», «Нива» и «Хаммер». Вызволять их из водной западни пришлось отдыхающим на пляже.

- Ездили мы первый раз в жизни на полуостров Копылово на «Нивах». Через лес, дачи, по капот в воде. Чуть не утопили машину. И непонятно, откуда посреди Волги взялось столько людей, готовых помочь вытаскивать засевшую в мокром песке «Ниву», - написала в соцсетях одна из участниц заезда.

Также отдыхающим на полуострове Копылово пришлось вызволять «Хаммер». Его из воды с помощью троса вытянул другой внедорожник. Похожая ситуация произошла и с «Ниссаном» с номерами Ростовской области. Иномарка наполовину погрузилась в реку. Ее тоже вытянули на берег другие автомобилисты.

Хотя такая отзывчивость отдыхающих достойна похвал, многие интернет-пользователи раскритиковали и их самих, и «утопленников». По словам жителей Тольятти, пляж у полуострова Копылово не является официальным, то есть отдыхать на нем запрещено. И автомобилисты, которые нередко колесят там по песку и воде, добавляют опасности, пишет Самара-КП.

Фото: СОЦСЕТИ