Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые недели адаптации сложны, и чем младше ребенок, тем больше ему может понадобиться родительской поддержки, отдыха.
Педиатр Самары: в новом учебном году детей ожидает период адаптации после отдыха
Начало в 20:22. Прямой эфир на телеканале «Матч!».
Сегодня состоится торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады
Двое из них получили призы.
Росгвардейцы из Самары в числе победителей смотра художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора»
В профильном департаменте пристальное внимание уделят соблюдению регламента работы общественного транспорта.
В связи с началом учебного года у самарцев происходит повышение и пассажиропотока на общественном транспорте   
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля

29 августа 2022 13:58
102
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля

В эти выходные на полуострове Копылово в Тольятти было «весело». Там попытались утопиться сразу три авто: «Ниссан», «Нива» и «Хаммер». Вызволять их из водной западни пришлось отдыхающим на пляже.

- Ездили мы первый раз в жизни на полуостров Копылово на «Нивах». Через лес, дачи, по капот в воде. Чуть не утопили машину. И непонятно, откуда посреди Волги взялось столько людей, готовых помочь вытаскивать засевшую в мокром песке «Ниву», - написала в соцсетях одна из участниц заезда.

Также отдыхающим на полуострове Копылово пришлось вызволять «Хаммер». Его из воды с помощью троса вытянул другой внедорожник. Похожая ситуация произошла и с «Ниссаном» с номерами Ростовской области. Иномарка наполовину погрузилась в реку. Ее тоже вытянули на берег другие автомобилисты.

Хотя такая отзывчивость отдыхающих достойна похвал, многие интернет-пользователи раскритиковали и их самих, и «утопленников». По словам жителей Тольятти, пляж у полуострова Копылово не является официальным, то есть отдыхать на нем запрещено. И автомобилисты, которые нередко колесят там по песку и воде, добавляют опасности, пишет Самара-КП.

Фото: СОЦСЕТИ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
29 августа 2022  13:41
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
114
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
29 августа 2022  13:02
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
184
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
29 августа 2022  10:10
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
188
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
29 августа 2022  09:49
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
189
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
805
Весь список