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В Самарской области за полдня два водителя врезались в дорожное ограждение

19 декабря 2023 12:43
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В Самарской области за полдня два водителя врезались в дорожное ограждение

18 декабря на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:15 час. в Волжском районе.  55-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Niva, двигался по автодороге «Мостовой переход «Кировский» в направлении автодороги «Николаевка-Черновский-Белозерки». В пути следования на 7 км. данной автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки одного направления. С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 10:20 час. в Красноярском районе. 57-летний водитель, находясь за рулем автомашины Газ, двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении г. Кинель. В пути следования на 4 км. нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину по ходу движения и допустил наезд на препятствия в виде железного ограждения. С места происшествия водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение, впоследствии госпитализирован.

Теги: ДТП

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