В Самарской области водитель в темноте на дороге сбил женщину

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11 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом один человек погиб, 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 11 апреля около 20:20 в Хворостянском районе. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по ул. Первомайская в селе Хворостянка, совершил наезд на пешехода, женщину 1967 года рождения.

Она переходила проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля без световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.