В Самарской области в озере утонул пенсионер

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13 июня Поисково-спасательный отряд специального назначения проводил поисковые работы на акватории пруда Гусиный Дол села Алексеевка. Там утонул мужчина 1949 года рождения.

Поиски проводились по заявлению родственников утонувшего. Около пяти часов длились поисково-спасательные работы. Только ближе к вечеру пропавшего обнаружили на дне водоема и доставили к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции. В поисковых работах задействовано 3 водолаза и три комплекта водолазного снаряжения, сообщает ПСС по Самарской области.