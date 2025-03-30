В Самарской области в ДТП погибла женщина, пострадали пять человек

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Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным, авария произошла около 15.00 мск на дороге Сергиевск - Чкалино - Большая Чесноковка. Водитель Kia Rio ехал со стороны села Елшанка в направлении поселка Чекалино и при обгоне столкнулся с другим автомобилем Kia Rio.

"В результате аварии погибла пассажир одного из автомобилей, еще пятеро человек доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Сергиевского района Михаил Лотхов. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.