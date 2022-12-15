В Самарской области учитель ударила пятиклассника на глазах других детей

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В Самарской области на глазах у детей учительница ударила пятиклассника по голове. В ответ мальчишка толкнул педагога. Как сообщают соцсети, инцидент произошел во время урока в отрадненской школе.

Видеозапись этого случая появилась в социальных сетях. Стало известно, что педагог сразу после произошедшего написала заявление и уволилась.

«Сегодня наша комиссия вышла в школу и проводит проверку данного инцидента. Однозначно, ни учитель, ни любое другое лицо не имеет права поднимать руку, либо совершать иное физическое или психологическое насилие над ребенком. После проведения расследования будут приняты меры к педагогу, допустившему это», — рассказали в Отрадненском управлении Министерства образования и науки Самарской области, пишет Вестник Отрадного.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни поддерживают ребенка, вторые считают, что правда за учителем, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/vestnikgorodaotradnogo