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В Самарской области спасатели достали со дна водоемов тела двух мужчин

25 июня 2021 17:54
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Жаркая погода и купание в необорудованных для отдыха местах в состоянии алкогольного опьянения является одной из причин трагических происшествий на воде.

25 июня Поисково-спасательный отряд спецназначения дважды привлекался к проведению поисковых работ на водоемах области, сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Первый вызов поступил утром. Водолазы приступил к поискам тела, утонувшего 24 июня около Кировского моста мужчины 1990 года рождения. Первый день поисков результатов не дал. 25 числа работы были продолжены. В 13.00 тело обнаружил водолаз на расстоянии в 70 метров от берега на глубине 5 метров.

Сразу же спасатели приступили к отработке следующего вызова.  В Волжском районе на первом Чкаловском озере утонул мужчина 1990 года рождения. Тело погибшего обнаружили на глубине 4 метра и доставили на берег для передачи сотрудникам полиции.

Жаркая погода и купание в необорудованных для отдыха местах в состоянии алкогольного опьянения является одной из причин трагических происшествий на воде. Будьте осторожны! 

 

Фото:   ПСС СО

 

Теги: водоемы спасатели

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