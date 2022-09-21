​​​​​​​В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали троих злоумышленников, находившихся в розыске

186

Находясь на маршруте патрулирования в г. Чапаевск, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил гражданина, показавшегося им подозрительным. Патрульными было принято решение остановить гражданина для проверки документов и установления личности. При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1966 г.р., находится в местном розыске, как подозреваемый скрывшийся от органов дознания.

Еще один гражданин, находившийся в розыске, был задержан росгвардейцами в Сызрани. Возле дома 20 по улице Звездной сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного гражданина. При виде патрульного автомобиля мужчина резко изменил направление движения и быстрым шагом попытался скрыться в ближайшем дворе. В дальнейшем выяснилось, что 32-летний местный житель находится в местном розыске, как подозреваемый скрывшийся от органов следствия.

Чуть позже, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находясь на маршруте патрулирования в Кинельском районе задержали местного жителя 1976 года, который находился в розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.