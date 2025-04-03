В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции на дороге помогли мужчине с ограниченными возможностями

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Полицейские Самарской области не остаются равнодушными к проблемам граждан, оказывая помощь, попавшим в трудную ситуацию.

Так, находясь на участке патрулирования на автодороге М-5 «Урал» инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Жигулевске лейтенанты полиции Артем Артамонов и Алексей Фадин заметили в кювете автомобиль со включенными аварийными сигналами. .

Водитель – мужчина с ограниченными возможностями объяснил, что в дороге ему стало плохо, не справился с управлением и оказался в кювете.

Оценив ситуацию, госавтоинспекторы не оставили водителя транспортного средства в беде и оперативно помогли ему: вытащили машину из кювета на безопасный участок дороги, приобрели воду, продукты питания, чтобы мужчина смог безопасно дождаться приезда вызванных им родственников.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость, мужчина благополучно дождался родных и уже вместе с ними продолжил путь. Убедившись, что жизни и здоровью водителя ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.