В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего подростка, утром 17 ноября текущего года сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ПДН Отдела МВД России по Ставропольскому району обнаружили подростка на территории г. Тольятти. Юношу полицейские доставили в территориальный орган внутренних дел и передали законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным сотрудников полиции в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось. Проверка по факту самовольного ухода подростка из дома продолжается.