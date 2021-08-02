В Самарской области сообщили сообщили о чрезвычайной пожароопасности лесов

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В Приволжском УГМС сообщили о чрезвычайной пожарной опасности лесов 5-го класса до 4 августа. Из-за этого объявили оранжевый уровень опасности.

В таких погодных условиях увеличивается риск природных пожаров. С начала 2021 года в регионе произошло 85 возгораний в лесах, огонь прошел более 279 га.



Основная причина пожаров – разведение огня в лесу на отдыхе, непотушенные спички и сигареты.

Вместе с тем на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. Разведение огня на открытых территориях или в лесополосах, сжигание сухой травы на дачных участках, а также костры - все это запрещено. Нарушителей ждёт административная ответственность, сообщает Сова.инфо.