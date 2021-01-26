В Самарской области собака 20 дней ждала на холоде хозяев, пострадавших в ДТП

69

Хозяева, проживающие в Липецке, не оставляли надежды найти своего питомца.

В Самарской области в Сызрани нашли ещё одного "Хатико". Собака породы бигль 20 дней просидела не месте аварии, в которой пострадали его хозяева.

Владельцы пса проживают в Липецке. В момент ДТП питомец выскочил из машины и убежал. Хозяева не оставляли надежды найти собаку. К поискам подключились неравнодушные люди, которые разместили фотографию "потеряшки" по городу.

Местная жительница откликнулась на листовку и сообщила, что похожую собаку заметили на трассе неподалеку от места аварии. Когда туда приехали добровольцы, они обнаружили истощенного и худого пса, который 20 дней провел на холоде и всё это время дожидался хозяев, пишет ПроГородСамара.