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В Самарской области школьник получил травму в лицо циркулем

2 декабря 2024 22:00
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В Самарской области школьник получил травму в лицо циркулем

ЧП произошло в одной из школ Южного города. В понедельник, 2 декабря, в соцсетях появилось видео из коридора учебного заведения.

— По одной из версий, ученик 6-го класса бросил циркуль и попал в район виска. По другой — мальчик ударил циркулем рядом с ухом, — говорится в сообщении в группе «ЧП Самара».

На публикацию обратили внимание местные следователи. Известно, что они уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность», пишет 63.ру.

— В соцмедиа появилось сообщение, что ученик одной из школ Волжского района получил травму лица. Ее ему мог причинить другой школьник, — пояснили следователи.

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