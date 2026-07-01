В Самарской области с начала летнего сезона на воде погибли 10 человек, включая 6 детей

Несмотря на отсутствие жары и недостаточно комфортную для купания воду, статистика происшествий на водоемах Самарской области неуклонно растет.
За прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 2 происшествия на воде. Погиб один человек.
27 июня, Новокуйбышевск.
На реке Волга в районе поселка Гранный перевернулись моторная лодка с 4 людьми, двое из которых - дети, а также байдарка с 3 пассажирами. Спасатели ПСС Самарской области эвакуировали всех на берег, пострадавших нет.
28 июня, Отрадный.
Из озера Осиновское очевидцы извлекли утонувшего 14-летнего подростка.
Всего с начала летнего сезона зарегистрировано 11 происшествий на воде, в результате которых погибли 10 человек, включая 6 детей.
Основные причины трагедий:
Купание в необорудованных и непредназначенных для этого местах.
Неумение плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.
Отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей.
️Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует:
При отдыхе на воде:
- Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями.
- Внимательно следите за детьми, ни на минуту не оставляйте их без присмотра.
- Не ныряйте в незнакомых местах – под водой могут быть опасные предметы.
- Не купайтесь в нетрезвом состоянии.
- Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте свои силы.
- Избегайте длительного пребывания в воде, чтобы не переохладиться.
- Используя надувные матрасы, круги и другие средства, не уплывайте на них далеко от берега.
- Не купайтесь в одиночку.
- При использовании лодок и других плавсредств:
- Убедитесь в исправности лодки и наличии спасательных средств для каждого пассажира.
- Не перегружайте плавсредство, не раскачивайте его во время движения и не садитесь на борта.
- Обязательно надевайте спасательные жилеты на себя и детей, возьмите с собой спасательный круг.
- Не выходите на воду при сильном ветре и высокой волне.
- При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.