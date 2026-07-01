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В Самарской области с начала летнего сезона на воде погибли 10 человек, включая 6 детей

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В Самарской области с начала летнего сезона на воде погибли 10 человек, включая 6 детей

Несмотря на отсутствие жары и недостаточно комфортную для купания воду, статистика происшествий на водоемах Самарской области неуклонно растет.

За прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 2 происшествия на воде. Погиб один человек.

27 июня, Новокуйбышевск.

На реке Волга в районе поселка Гранный перевернулись моторная лодка с 4 людьми, двое из которых - дети, а также байдарка с 3 пассажирами. Спасатели ПСС Самарской области эвакуировали всех на берег, пострадавших нет.

28 июня, Отрадный.

Из озера Осиновское очевидцы извлекли утонувшего 14-летнего подростка.

Всего с начала летнего сезона зарегистрировано 11 происшествий на воде, в результате которых погибли 10 человек, включая 6 детей.

Основные причины трагедий:

Купание в необорудованных и непредназначенных для этого местах.

Неумение плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

Отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей.

️Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует:

При отдыхе на воде:

 

  • Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями.
  • Внимательно следите за детьми, ни на минуту не оставляйте их без присмотра.
  • Не ныряйте в незнакомых местах – под водой могут быть опасные предметы.
  • Не купайтесь в нетрезвом состоянии.
  • Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте свои силы.
  • Избегайте длительного пребывания в воде, чтобы не переохладиться.
  • Используя надувные матрасы, круги и другие средства, не уплывайте на них далеко от берега.
  • Не купайтесь в одиночку.
  • При использовании лодок и других плавсредств:
  • Убедитесь в исправности лодки и наличии спасательных средств для каждого пассажира.
  • Не перегружайте плавсредство, не раскачивайте его во время движения и не садитесь на борта.
  • Обязательно надевайте спасательные жилеты на себя и детей, возьмите с собой спасательный круг.
  • Не выходите на воду при сильном ветре и высокой волне.
  • При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

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