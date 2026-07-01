В Самарской области с начала летнего сезона на воде погибли 10 человек, включая 6 детей

Несмотря на отсутствие жары и недостаточно комфортную для купания воду, статистика происшествий на водоемах Самарской области неуклонно растет.

За прошедшие выходные в регионе зарегистрировано 2 происшествия на воде. Погиб один человек.

27 июня, Новокуйбышевск.

На реке Волга в районе поселка Гранный перевернулись моторная лодка с 4 людьми, двое из которых - дети, а также байдарка с 3 пассажирами. Спасатели ПСС Самарской области эвакуировали всех на берег, пострадавших нет.

28 июня, Отрадный.

Из озера Осиновское очевидцы извлекли утонувшего 14-летнего подростка.

Всего с начала летнего сезона зарегистрировано 11 происшествий на воде, в результате которых погибли 10 человек, включая 6 детей.

Основные причины трагедий:

Купание в необорудованных и непредназначенных для этого местах.

Неумение плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

Отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей.

️Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует:

При отдыхе на воде: