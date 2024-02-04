в Самарской области разбился рабочий, который чистил крышу

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В субботу, 3 февраля, рядом с одной из четырехэтажек в Тольятти нашли тело мужчины. Тело лежало на тротуаре у дома № 16 по улице Жилина в Центральном районе.

— На Жилина, 16 рабочий сорвался с крыши. Трос был порван, рядом лежала лопата, — сообщают местные паблики.

Факт ЧП журналисту 63.RU подтвердили спасатели автограда.

— К нам пришла информация, что падение было. Смерть констатировали врачи 03 по прибытии, — сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранителям.