В Самарской области рабочий серьезно пострадал в зернохранилище

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По версии следствия, в Елховском районе Самарской области в ходе работ по демонтажу ограждений площадки, расположенной на высоте около 5 метров зерноочистительного комплекса, рабочий упал в приемный бункер указанного комплекса, получив многочисленные травмы. Согласно заключению экспертизы, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Причиной произошедшего послужила неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в проведении работ с повышенной опасностью без обеспечения безопасного производства работ: отсутствие плана производства работ или технологической карты работы на высоте.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.