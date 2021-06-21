В Самарской области произошло ДТП на пляже

96

20 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 00:20 в Волжском районе в п. Падовка, на песчаном пляже. Молодой человек 1994 года рождения, сел за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и при начале движения не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали два человека: водителя автомобиля госпитализировали, а девушке-пассажиру, 1994 года рождения, было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.